Google, yanlış güncelleme ile gizlice evleri dinledi

Google'ın ev asistanı olarak geliştirdiği Google Home cihazının, komut dışındaki sesleri de dinlediği ortaya çıktı.

Teknolojinin gelişmesiyle artık hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı ev cihazları, zaman zaman gizlilik endişelerine neden olabiliyor.

Bunun son örneği ise Google'ın akıllı ev asistanı "Google Home" cihazında meydana geldi.

EVDEKİ SESLERİ GİZLİCE DİNLİYOR

Normalde yalnızca belirli komutlarla aktif edildiğinde tepkiler veren veya bildirim gönderen Google Home, cam kırılması veya alarm sesi gibi ince seslere de tepki vermeye başlayınca kullanıcıların dikkatini çekti

Hoparlörü ve mikrofonu sayesinde aldığı komutları yerine getirebilen ve çeşitli cihazları kontrol edebilen Google Home'un, komut dışındaki sesleri de gizlice dinlediği ortaya çıktı.

GOOGLE: SON GÜNCELLEMEDE SORUN VAR

Söz konusu hatayı kabul eden Google, son güncellemede meydana gelen bir hata yüzünden böyle bir gizlilik sorununun olduğunu söylüyor. Şirket, hatanın neden olduğu güncellemeyi ise geri çektiğini duyurdu.

Google, 2019 Nest Secure alarm sistemine gizlenmiş bir mikrofon yerleştirmiş ve bu durum kullanıcılar tarafından fark edilince şirkete tepki yağmıştı. Google ise söz konusu milkrofonu gizlice yerleştirmediklerini iddia etmişti. Ancak mikrofonun kullanıcıları dinleyip dinlemediği bir sır olarak kaldı.