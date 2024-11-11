Google, yapay zeka destekli yeni video oluşturma uygulamasını kullanıma sundu

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Nisan ayında duyurulan Google Vids, kullanıcıların yaratıcı fikirlerini gerçeğe dönüştürmesi için yapay zeka tabanlı araçlar sunan bir video oluşturma uygulaması.

Uygulama, Google'ın Workspace ürünleri paketinin bir parçası olarak sunuluyor ve bugün itibarıyla belirli Workspace sürümleri için kullanıma sunuldu.

Google Vids, özellikle müşteri hizmetleri, öğrenme ve geliştirme, proje operasyonları ve pazarlama alanlarında çalışanlara yardımcı olmak üzere tasarlandı.

Uygulama, Google'ın güçlü yapay zeka modeli Gemini'nin yeteneklerinden yararlanıyor.

VİDEO OLUŞTURMAK ARTIK ÇOK DAHA KOLAY

Google Vids ile müşteri hizmetleri, yardım merkezi makalelerini videolarla destekleyerek daha etkili bir destek sağlayabilir.

Ekip liderleri, şirket çapında duyuruları ve güncellemeleri paylaşmak için videolar oluşturabilir.

Öğrenme ve geliştirme ekipleri, çalışanlara büyük ölçekte eğitim vermek için Vids'i kullanabilir.

Proje yönetim ekipleri, toplantı özetlerini, iş güncellemelerini ve raporları paylaşmak için videolar hazırlayabilir. Pazarlamacılar ise kampanyalar ve etkinliklerle ilgili özetleri videolar aracılığıyla paylaşabilir.

Google Vids, yeni bir video oluşturmayı kolaylaştıran çok çeşitli kullanım senaryosu tabanlı şablonlar sunuyor.

Ayrıca "Bana oluşturmamda yardımcı ol" seçeneğiyle Gemini, kullanıcılara senaryo önerileri sunarak video oluşturma sürecini hızlandırıyor.

HANGİ WORKSPACE SÜRÜMLERİNDE KULLANILABİLİR

Google Vids'in tüm özelliklerinden yararlanmak için aşağıdaki Google Workspace sürümlerinden birine abone olmanız gerekiyor:

Business Standard ve Plus

Enterprise Standard vePlus

Essentials, Enterprise Essentials ve Enterprise Essentials Plus

Education Plus

Google, Vids'in 7 Kasım'da kullanıma sunulmaya başlandığını ve herkesin uygulamaya erişmesinin yaklaşık iki hafta süreceğini açıkladı.