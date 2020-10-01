Google, yeni amiral gemisi modeli Pixel 5'i tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

Google'ın uzun süredir merakla beklenen amiral gemisi telefonu Pixel 5, şirketin internet üzerinden düzenlediği bir etkinlikte ortaya çıktı. İşte Google Pixel 5 fiyatı ve özellikleri...

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor. Özellikle Pixel 3 serisinin tek kamerayla muhteşem fotoğraflar çekmesi, kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmişti.

Google, geçtiğimiz yıl ekim ayında ise Pixel 4 serisini kullanıma sunmuş ve yine ses getirmeyi başarmıştı. Aradan 1 yıl geçtikten sonra şimdi Pixel 5 sahneye çıktı.

GOOGLE PIXEL 5 ÖZELLİKLERİ

90Hz yenileme hızına sahip 6 inç ekran ve 2340 x 1080 çözünürlükle gelen Google Pixel 5'in, gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisinden almasıyla amiral gemisi sınıfından biraz uzaklaştığını söyleyebiliriz.

Google Pixel 5, 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesiyle geliyor. Kamera konusuna baktığımızda ise Google'ın yine işi abartmadığını görebiliyoruz.

Telefonun arka kısmında 12.2MP + 16MP olmak üzere çift arka kamera ve ön tarafta ise 8MP'lik tek bir kamera karşımıza çıkıyor.

Google her ne kadar kamera konusunda eli bol davranmasa da geçmiş telefonlardan şirketin kamera konusunda oldukça iyi işler çıkardığını zaten biliyoruz.

GOOGLE PIXEL 5 FİYATI

Son olarak Android 11 işletim sistemine ve 18W hızlı şarj destekli 4.080 mAh bataryaya sahip Google Pixel 5, 699 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkacak.