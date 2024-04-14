Google yıllardır var olan bir hizmetini daha kapatıyor: Elveda VPN Geçtiğimiz hafta podcast yayınları platformunu sonlandıran Google, şimdi de 2020 yılında tanıtılan VPN uygulamasını kapatma kararı aldı.

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Virtual private network (VPN), uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisine deniyor.

VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için VPN kullanarak ağa bağlanan bir cihaz, fiziksel olarak bağlıymış gibi o ağ üzerinden veri alışverişinde bulunabiliyor.

Google, 2020 yılında yeni nesil bulut depolama hizmeti Google One için VPN hizmetini hayata geçirmişti.

Google VPN yolun sonuna geldi

Google, "Google One VPN" hizmetini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Şirket, Google One kullanıcılarını e-posta yoluyla bilgilendirdi.

Henüz net bir kapanma tarihi belirlemeyen Google, hizmetin "bu yılın ilerleyen zamanlarında" aşamalı olarak sona ereceğini söyledi.

Google VPN, Nord VPN ve Express VPN gibi popüler uygulamalara bir alternatif olarak sunulmuştu.

Ancak şirket, hizmetin kullanımının yetersiz olduğunu belirterek böyle bir karar aldığını duyurdu.