Google, YouTube'u online alışveriş sitesine dönüştürecek

Google, YouTube içerik üreticilerinin videolarda ürünleri etiketleyebileceği ve izleyicinin doğrudan etikete tıklayarak ürünü satın alabileceği bir özellik üzerinde çalışıyor.

Google'ın bünyesinde yer alan dünyanın en büyük video paylaşım ağı YouTube, şimdiye kadar oldukça fazla değişikliğe uğradı. Ancak gelecekte yayınlaması planlanan yeni bir özellik, platformun çehresini tamamen değiştirebilir.

Koronavirüs nedeniyle internet alışverişlerinin artmasını fırsat bilen Google, YouTube'a alışveriş özelliğini getirmek için kolları sıvadı.

Google'ın, söz konusu özellik için e-ticaret servisleri sağlayıcısı Shopify ile iş birliği yaptığı söyleniyor.

TESTLER ÇOKTAN BAŞLADI

YouTube, şimdilik sınırlı sayıda kanalda olmak üzere içerik üreticilerinin videolarda ürünleri etiketleyebileceği özelliğini test ediyor.

Söz konusu özellik sayesinde izleyiciler, doğrudan etikete tıklayarak ürünü satın alma sayfasına geçiş yapabilecek.

YouTube’un e-ticaret entegrasyonunun ne zaman kullanıma gireceğine dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor.