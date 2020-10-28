Google'a açılan dava, Apple ile olan milyar dolarlık anlaşmayı bozacak

Google'a açılan dava, Apple ile olan milyar dolarlık anlaşmayı bozacak

ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a açtığı dava, Google ile Apple arasındaki varsayılan arama motoru anlaşmasını da tehlikeye soktu.

Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunlarıyla karşı karşıya kalan ve milyonlarca dolar ceza ödeyen Google, bu sefer de tekelcilik suçlamalarıyla gündeme geldi.

ABD hükümeti, geçtiğimiz günlerde Google'a karşı "Tekelcilikle Mücadele Kanunu" kapsamında dava açmıştı.

Açılan davada Google, online arama piyasasındaki hakimiyetini rakiplerini saf dışı bırakmak için kullanmakla suçlanıyor.

GOOGLE VE APPLE ARASINDAKİ ANLAŞMA TEHLİKEDE

Söz konusu dava, Google ile Apple arasındaki milyar dolarlık anlaşmayı da tehlikeye soktu.

Google, Apple'ın akıllı telefon modeli iPhone'ların internet tarayıcısı Safari'nin varsayılan arama motoru olmak için Apple'a yılda yaklaşık 11 milyar dolar ödüyor.

Söz konusu anlaşma ile birlikte Google, mobil arama trafiğinin neredeyse yarısını iPhone'lardan sağlıyor.

ABD tarihinin en büyük anlaşmalarından biri olan bu ortaklık, açılan dava ile ortadan kalkabilir.





GOOGLE VE APPLE ZOR DURUMDA

Yaklaşık 15 yıldır süren bu anlaşmanın sona ermesi, iki şirket için de en kötü senaryo. Çünkü dava sonrası anlaşmanın bozulması durumunda, Google'ın kaybettiği trafiği telafi edecek başka bir planı yok.

Google'ın, anlaşma olmadan iPhone kullanıcılarının tamamını Google aramalarına yönlendirmesinin imkansız olduğu belirtiliyor.

Apple ise her yıl Google'dan aldığı yaklaşık 11 milyar doları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Çünkü Apple'ın yıllık karının neredeyse yüzde 20'si Google'dan geliyor.

20 YILIN EN BÜYÜK SORUŞTURMASI

Söz konusu dava, ABD'de 20 yıl aradan sonra rekabetin korunması açısından açılan en büyük soruşturma olacak

ABD'de uzun süredir Google, Facebook ve Twitter gibi internet şirketlerinin piyasayı tekelleştirmesi ve ellerindeki gücü kullanma alanları tartışılıyordu.

Amazon, Google, Facebook ve Apple'ın üst yöneticileri; 29 Temmuz'da, endüstri içindeki tekelleşme iddiaları ve pazar uygulamaları hakkında ABD Kongresi'nde ifade vermişti.

Google davayı kaybederse; onu muhtemelen Apple, Amazon ve Facebook gibi diğer teknoloji şirketleri takip edecek.

Her ne kadar son yıllarda Google'a Avrupa Birliği tarafından milyarlarca dolarlık cezalar kesilmiş olsa da bu cezalar, 1 trilyon dolar değere sahip şirketi sarsmıyor.

Gerekli yapısal değişikliklerin oluşması için, şirketin iki veya daha fazla parçaya bölünmeye zorlanması da gündemde.

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