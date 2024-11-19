Google'a Rusya'dan 3,8 milyon ruble ceza

AA & Ensonhaber

Rusya'da bir mahkeme, Google'ı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle 3,8 milyon ruble (yaklaşık 38 bin dolar) para cezasına çarptırdı.

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

YASAKLI İÇERİKLERE ERİŞİM ENGELENMEDİ

Mahkeme, platformda bazı yasaklı içeriklere erişimin engellenmediği ve bu nedenle yasalara uyulmadığı gerekçesiyle Google'ın 3,8 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

DİĞER PLATFORMALARA DA CEZA VERİLMİŞTİ

Rusya daha önce de Apple, TikTok ve Telegram gibi çeşitli yabancı platformlara benzer gerekçelerle para cezaları vermişti.

Ülke, internet platformlarının yasaklı içeriklere erişimi engellemesini ve yerel yasalara uyum sağlamasını sıkı bir şekilde denetliyor.