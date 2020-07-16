Google'a, yasa dışı izleme nedeniyle dava açıldı

Google, yasa dışı bir şekilde insanları izlediği ve gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle yeni bir dava ile karşı karşıya.

Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunlarıyla karşı karşıya kalan ve milyonlarca dolar ceza ödeyen Google, bu sefer de kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yeni bir ceza ile karşı karşıya kalabilir.

Kullanıcıların izin vermemesine rağmen yasa dışı bir şekilde insanları izlediği ve gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle, internet arama motoru Google'ı da bünyesinde barındıran Alphabet şirketine dava açıldı.

GOOGLE KULLANICILARI İZLİYOR İDDİASI

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Boies Schiller Flexner hukuk bürosu tarafından açılan davada; kullanıcıların, web ve uygulama etkinliklerini kapatmış olmalarına rağmen izlendiğinin, nereye gittiğinin, nelere baktığının takip edildiği ve federal telekom yasasının ihlal edildiği iddia edildi.

Geçtiğimiz ay da Boies Schiller Flexner, kullanıcıların gizli modunu etkinleştirmelerine rağmen Google'ı Chrome tarayıcı etkinliklerini gizlice kaydetmekle suçlamış ve bu işin peşini bırakmayacaklarını açıklamıştı.