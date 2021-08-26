Google'dan ABD'nin siber güvenliğine 10 milyar dolar yatırım

Google, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı toplantıdan sonra siber güvenliğe 10 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte oldukça artan siber saldırılar nedeniyle zor durumda kalan ABD, sorunu çözmenin yeni yollarını arıyor.

Geçtiğimiz aylarda devlet kurumlarına yapılan siber saldırılardan nasibini alan ülkede, yeni çözüm yolları için teknoloji şirketlerinin kapısı çalındı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacağını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık.

Apple CEO’su Tim Cook, Microsoft CEO’su Satya Nadella, Amazon CEO’su Andy Jassy ve Google CEO’su Sundar Pichai gibi isimler, siber güvenliği görüşmek üzere Beyaz Saray’da Başkan Joe Biden ile bir araya geldi.

GOOGLE'DAN 10 MİLYAR DOLAR YATIRIM SÖZÜ

Toplantıdan sonra açıklama yapan Google, ABD genelinde siber güvenliğin sağlanabilmesi için önümüzdeki 5 yılda 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

ABD'li teknoloji devi, söz konusu yatırımlarla siber güvenliğin artırılmasını sağlayan açık kaynak kodlu sistemler geliştirilecek ve tedarik zincirlerini koruyacak bazı adımlar atacak.

Ayrıca Google, beş yıllık süre diliminde 100 bin kişiyi Google Kariyer Sertifikası Programı'na dahil edecek ve gençlere verilecek eğitimlerle veri analitiği ve BT uzmanları yetişecek.

ABD'nin kullandığı alt yapı sistemlerinin eski olduğunu söyleyen Google, ayrıca siber güvenlik noktasında yeterince uzman olmayan kişilerin buralarda çalıştırıldığını belirtti.