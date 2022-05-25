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    Google'dan Android kullanıcılarına virüs uyarısı

    Google'ın tehdit analiz grubu; Android kullanıcılarını yeni bir e-posta virüsüne karşı uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 09:22
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    Google'dan Android kullanıcılarına virüs uyarısı

    Yıllardır Google Play Store'da çeşitli zararlı yazılımlar karşımıza çıkıyor. Her ne kadar Google, bu yazılımları engellemek için gereken adımları attığını söylese de kötü niyetli kişiler sürekli olarak mağazaya sızmaya devam ediyor.

    Android işletim sisteminde tespit edilen yeni virüs ise uygulamalardan daha çok e-postaları hedef alıyor.

    Google’ın tehdit analiz grubu, dünyanın dört bir yanındaki Android cihazlarının Kuzey Makedonya’da Cytrox adlı bir şirket tarafından geliştirilen casus yazılım tarafından hedef alındığını açıkladı.

    E-postalara sızıp veri çalıyor

    Virüs gizlice e-postalara giriyor, ses kaydedebiliyor, uygulamaları gizleyebiliyor ve hatta çok daha fazlasını yapabiliyor.

    sndroid

    Sahte linklere dikkat

    Tehlikeli bağlantılara sahip e-posta mesajları ile yayılan virüs, kullanıcılar linke tıkladığında bir web sitesine yönlendiriyor.

    Ardından, bilişim suçlularının ve hükümetlerin casusluk yapmak için kullanılabileceği ‘Predator’ adlı bir yazılım telefona gizlice yükleniyor.

    Google; yazılımın Mısır, Ermenistan, Yunanistan, Madagaskar, Sırbistan, İspanya ve Endonezya’daki hükümet destekli kişiler tarafından kullanıldığını söylüyor.


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