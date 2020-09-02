Google'dan arıyorum diyen dolandırıcıların sayısı arttı

Özellikle Google'da kayıtlı işletmeleri arayıp, para isteyenlerin sayısında son zamanlarda artış yaşanıyor. Google dolandırıcılarına karşı neler yapmanız gerektiğini detaylarıyla anlattık.

Akıllı telefon kullanım oranlarının bir hayli artmasıyla internet kullanımı da bir o kadar arttı. İnternet ortamını büyük bir kaynak olarak gören dolandırıcılar ise çeşitli yöntemlerle kullanıcıları kandırmanın peşinde.

Örneğin Google tarafından hizmete sunulmuş ücretsiz bir harita uygulaması olan 'Google Haritalar' servisinde, kayıtlı binlerce işletme bulunuyor ve Google bu işletmelerden herhangi bir ücret almıyor.

DOLANDIRICILAR PARA TALEP EDİYOR

Ancak kötü niyetli kişiler, Google Haritalar'a kayıtlı veya yeni kayıt oluşturmuş işletmeleri arayarak ücretsiz servisleri ücretliymiş gibi sunuyor ve işletmelerden para talep ediyor.





"İŞLETMENİZİN YERİNİ DEĞİŞTİRELİM" YALANI

Google Haritalar'a kayıtlı işletme sayfalarından ilgili telefon numaralarına erişen dolandırıcılar, işletmeleri arayarak ’Google Haritalar’daki yerinizi yanlış, değiştirmek ister misiniz?’ diye soruyor ve bu değişiklik için ücret talep ediyor.

Google'dan gelmiş gibi gösterilen aramaya güvenen işletme sahipleri de karşı tarafa ödeme yaparak tuzağa düşüyor.

"PARA ÖDEMEZSENİZ İŞLETMENİZ SİLİNİR"

Dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntem ise 'para ödemezseniz işletmeniz silinir' yalanı. İşletme sahiplerine Google'dan aradıklarını söyleyen kötü niyetli kişiler, yıllık 500 lira civarında harita işletme kaydı güncelleme bedeli talep ediyor.

GOOGLE'DAN GELMİŞ GİBİ GÖSTERİLEN SAHTE ZARFLARA DİKKAT

Dolandırıcılar ayrıca, Google'ın işletme doğrulaması için gönderdiği ve içerisinde doğrulama kodunun olduğu zarfa kadar her şeyi birebir taklit ediyor.

Dolandırıcıların işletme sahiplerine gönderdiği sahte bilgiler içeren yukarıdaki zarfa baktığımızda, zarfın üzerinde "Google Business" ifadesinin yer aldığını görüyoruz.

Oysa Google'a ait orijinal zarfın üzerinde 'Google My Business (Benim işletmem)' yazması gerekiyor.

Ayrıca Google, kullanıcılara işletmesini doğrulayabilmeleri için 'Doğrulama kodunun" yer aldığı bir zarf gönderiyor, ancak sahte zarfın üzerinde 'Haritalar Güncelleme PİN'İ' ibaresi yer alıyor.

Zarfın içinden çıkan belgede ise yine sahte olduğunu ele veren bazı kısımlar bulunuyor.





GOOGLE, İŞLETME KAYDINI TAMAMEN ÜCRETSİZ SUNUYOR

Google, 'Haritalar' ve 'İşletme kaydı' servislerini kullanıcılara tamamen ücretsiz bir şekilde sunuyor. İşletme sahipleri, "Google Benim İşletmem" bağlantısı üzerinden tüm değişiklikleri ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Bu nedenle sizi Google'dan aradığını söyleyip sizden para talep eden aşağıdaki numaralar ve benzeri numaralara asla inanmamanız gerekiyor.

+90 (212) 929 01 83

+90 (212) 922 13 97

+90 (850) 275 16 95

Ayrıca sizden para talep eden sahte aramaları, aşağıdaki bağlantıdan Google'a rapor edebilirsiniz.