Google'dan fotoğrafçılara müjde: RAW desteği daha fazla uygulamaya gelecek

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Akıllı telefon fotoğrafçılığı her geçen gün daha da popüler hale geliyor. Telefonlar, gelişmiş kamera teknolojileri sayesinde harika fotoğraflar çekebiliyor.

Ancak bazı kullanıcılar, fotoğrafları düzenlemeyi tercih ediyor ve bunun için RAW formatına ihtiyaç duyuyor.

RAW fotoğraflar, sıkıştırılmamış ve işlenmemiş oldukları için düzenleme için idealdir. JPEG dosyalarına göre daha fazla bilgi içerirler ve bu da daha hassas düzenlemeler yapılmasına olanak tanır.

Beyaz dengesi, pozlama, keskinlik gibi ayarlar RAW fotoğraflarda daha esnek bir şekilde düzenlenebilir.

JETPACK CAMERAX KÜTÜPHANESİNE RAW DESTEĞİ

Şu anda, Android Camera2 API'sini kullanan kamera uygulamaları RAW fotoğraf çekebiliyor. Ancak Jetpack CameraX kütüphanesini kullanan uygulamalar bu özelliğe sahip değil.

Jetpack CameraX, kamera işlevi sunan ancak ana işlevi fotoğrafçılık olmayan uygulamalar için tasarlanmış bir kütüphane.

Sosyal medya uygulamaları gibi birçok uygulama CameraX'i kullanıyor. Camera2 API'si ise daha karmaşık ve tam teşekküllü kamera uygulamaları tarafından kullanılıyor.

Google, CameraX'e RAW çekim desteği getirerek, daha fazla uygulamanın bu özelliği sunmasını sağlayacak. RAW dosyaları, Adobe DNG formatında kaydedilecek.

Bu güncelleme, kullanıcıların daha fazla üçüncü taraf uygulamada RAW fotoğraf çekebilmesi anlamına geliyor. Bu da, fotoğrafçılıkla ilgilenen kullanıcılar için daha fazla seçenek ve esneklik sunacak.

Güncellemenin CameraX kütüphanesine ne zaman ekleneceği henüz bilinmiyor.