Google'dan Hindistan'a 10 milyar dolarlık yatırım

Google, Hindistan'a önümüzdeki 5 yılda 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, çeşitli ülkelerdeki dev yatırımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ay Polonya'daki bir veri merkezine yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapacağını duyuran Google, şimdi de Hindistan'a önümüzdeki 5 yılda 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Google CEO'su Sundar Pichai, yatırım kararı ile ilgili olarak "Bu karar bizim Hindistan'ın geleceğine ve dijital ekonomilerine olan inancımızı gösteriyor." dedi.

Söz konusu yatırım, Hindistan'da interneti daha kolay ulaşılabilir ve daha kullanışlı hale getirebilme planları çerçevesinde yapılacak.

Pichai, söz konusu yatırımın tek bir noktada toplanmayacağını ve farklı sermaye yatırımları, iş birlikleri, operasyon, altyapı ve çevre yatırımları olarak gerçekleştirileceğini vurguladı.

BAŞKA ALANLARA DA YATIRIM GELİYOR

Google CEO'su, Google’ın Hindistan’da yapay zekâ ve eğitim gibi başka alanlara da odaklanacağını açıkladı..



Planlanan yatırım, Google’ın yazılım ve uygulama büyümesine odaklanan ‘dijitalleşme fonu’ olarak adlandırılan bir fon aracılığıyla yapılacak.

FACEBOOK DA HİNDİSTAN'A YATIRIM YAPMIŞTI

Geçtiğimiz nisan ayında Facebook, Hint milyarder iş adamı Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu mobil internet şirketi Jio Platforms'a 5.7 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurmuştu.

