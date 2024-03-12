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Google'dan uyarı geldi: Popüler özellik Xiaomi telefonlardan kalkıyor

Google'dan uyarı geldi: Popüler özellik Xiaomi telefonlardan kalkıyor Xiaomi, MIUI 12 güncellemesiyle arka planda video oynatma özelliği getirmişti. Ancak YouTube'un bu özelliği ücretli olarak sunması, Google'ı harekete geçirdi.