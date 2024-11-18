Google'dan uyarı: Yapay zeka dolandırıcılarına dikkat

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Google, tehdit aktörlerinin kullanıcıları dolandırmak için kullandığı en yaygın teknikleri açıklayan bir rapor yayınladı.

Raporda özellikle vurgulanan "gizleme" yöntemi, kullanıcıları yanıltmak için farklı içerikler göstermeyi içeriyor.

Gizlemede, açılış sayfalarının veya web sitelerinin farklı versiyonları, arama motorlarına ve gerçek kullanıcılara ayrı ayrı gösteriliyor.

Bu sayede dolandırıcılar, moderasyon sistemlerini atlatabiliyor ve zararlı içerikleri doğrudan kullanıcılara ulaştırabiliyor.

KORKUTMA YAZILIMLARI VE KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR

Gizleme yöntemi, kullanıcıları korkutarak hassas bilgilerini ele geçirmek için kullanılıyor.

Örneğin, kullanıcıların cihazlarının kötü amaçlı yazılımlarla enfekte olduğu veya hesaplarının engellendiği yönünde yanıltıcı mesajlar gösteriliyor.

Daha sonra, kullanıcılar sahte "müşteri desteği" sitelerine yönlendirilerek kişisel bilgilerini vermeye zorlanıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DOLANDIRICILIKLAR

Yapay zeka, dolandırıcıların büyük olaylardan faydalanmasını kolaylaştırıyor. Seçimler, spor karşılaşmaları veya insani felaketler gibi önemli olaylar sırasında, yapay zeka destekli araçlar kullanılarak sahte ürün ve hizmetlerin reklamları hızla oluşturulup yayılıyor.

Ayrıca, yapay zeka yardımıyla sahte yardım kuruluşları oluşturularak bağış yapmak isteyen kişiler dolandırılıyor.

Google, bu tehditlerle mücadele etmek için tespit ve uygulama tekniklerini geliştirdiğini ve kullanıcıları korumak için politikalarını güncellediğini belirtiyor.

Ancak, kullanıcıların da dikkatli olması ve şüpheli bağlantılara tıklamaktan kaçınması gerekiyor.