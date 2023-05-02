Google'dan virüs temizliği! 173 bin geliştiricinin hesabı yasaklandı Google, kötü amaçlı uygulamaların yayılmasını engellemek için geçen yıl 173 bin geliştiricinin hesabını yasakladığını söyledi.

ensonhaber.com

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

Google, tehdit algılama filtrelerini geçerek Play Store'a giren ve kötü amaçlı yazılımları gizlice telefonlara yükleyen uygulamalara savaş açtı.

173 bin hesap yasaklandı

Google, kötü amaçlı uygulamaların yayılmasını engellemek için geçen yıl 173 bin geliştiricinin hesabını yasakladığını açıkladı.

Kaliforniyalı şirket ayrıca hizmetin politikalarını ihlal eden 1.43 milyon uygulamanın Google Play'de yayınlanmasını engellediğini duyurdu.

Google ayrıca son 3 yılda yaklaşık 500 bin uygulamanın hassas izinlere gereksiz yere erişmesini önlediğini belirtiyor.