Google'dan yeni yapay zeka: Bilgisayarı sizin yerinize kullanacak

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The Information'ın haberine göre Google, aralık ayında "Project Jarvis" adlı yeni bir yapay zeka sistemini tanıtabilir.

Jarvis, Google'ın geliştirdiği büyük dil modeli Gemini tarafından destekleniyor ve kullanıcıların web tabanlı görevlerini otomatikleştirmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

WEB TARAYICISINI KONTROL EDEREK GÖREVLERİ YERİNE GETİRECEK

Jarvis, özellikle Chrome web tarayıcısı için optimize edilmiş ve ekran görüntüleri alıp yorumlayarak, düğmelere tıklayarak ve metin girerek kullanıcılar adına çeşitli görevleri yerine getirebiliyor.

Bu görevler arasında araştırma yapmak, ürün satın almak, uçuş rezervasyonu yapmak gibi günlük işler yer alıyor.

HIZLI VE ETKİLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Sistemin şu anki haliyle, eylemler arasında sadece birkaç saniye sürdüğü belirtiliyor. Bu da Jarvis'in hızlı ve etkili bir şekilde çalıştığını gösteriyor.

Google, web tabanlı görevleri otomatikleştirmek için yapay zeka kullanan tek şirket değil. Microsoft'un Copilot Vision, Apple Intelligence ve Anthropic'in Claude gibi modelleri de benzer işlevlere sahip. OpenAI da bu alanda çalışmalar yürütüyor.

Google'ın, Jarvis'i Aralık ayında az sayıda test kullanıcısına sunması ve hataları tespit edip çözmek için geri bildirimler toplaması bekleniyor.