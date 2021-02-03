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    Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri yüzde 23,5 arttı

    Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri, 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 artarak 56.9 milyar dolara çıktı.
    • AA
    • 03.02.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 09:43
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    Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri yüzde 23,5 arttı

    Koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerini artıran ABD'li teknoloji devleri arasında yer alan Google, 2020'nin son çeyreğine ait rakamları açıkladı.

    Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri, 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 artarak 56.9 milyar dolara yükseldi.

    2020'DE 182 MİLYAR DOLAR GELİR

    Alphabet'in geliri, 2020 genelinde de bir önceki yıla göre yüzde 12,8 artışla 182.5 milyar dolara çıktı.

    Şirketin net karı da geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,7 artarak 15.2 milyar dolara ulaştı.

    Firmanın 2019'un dördüncü çeyreğinde 15.35 dolar olan hisse başına düşen karı da geçen yılın son çeyreğinde 22.30 dolara yükseldi.

    GOOGLE

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