Google'ın Çinli rakibi Baidu, 2 milyar dolarlık biyoteknoloji şirketi kuracak

Çin'de arama motoru piyasasının yüzde 54,3'üne sahip olan Baidu, biyoteknoloji şirketi kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Google her ne kadar dünyanın en çok kullanılan arama motoru olsa da Çin'de bu pazarın lideri yüzde 54,3 ile Baidu.

Google'ın Çinli rakibi, 2 milyar dolar yatırımla yeni bir biyoteknoloji şirketi kurmak için yatırımcılarla görüşme halinde.

Baidu'nun alt yüklenicisi olarak değil, ayrı bir kimlikle kurulacak şirket için çok sayıda yatırımcı fon teklifinde bulundu.

HASTALIK TEDAVİLERİNE ODAKLANACAK

Kaynaklar, yeni kurulacak şirketin; yapay zeka, yeni ilaçlar için bilgisayar programlaması ve kanser gibi hastalıkların erken seviyede teşhis edilmesi gibi konulara odaklanacağını söylüyor.

Daha önce de Alibaba, Tencent'in desteklediği WeDoctor ve akıllı cihaz devi Huawei de ilaçların ulaştırılması, online doktor danışmanlığı ve medikal görsel analizi gibi alanlarda çalışmışlardı.