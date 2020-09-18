Dolar
7.5549
0.1086%
Euro
8.9584
0.0502%
Altın
1952.62
0.4335%
Borsa
1111.68
0.0918%
G. Altın
474.456
0.5795%
Bitcoin
82678.37
0.027%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Google'ın Çinli rakibi Baidu, 2 milyar dolarlık biyoteknoloji şirketi kuracak

    Çin'de arama motoru piyasasının yüzde 54,3'üne sahip olan Baidu, biyoteknoloji şirketi kurmak için çalışmalar yürütüyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 10:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Google'ın Çinli rakibi Baidu, 2 milyar dolarlık biyoteknoloji şirketi kuracak

    Google her ne kadar dünyanın en çok kullanılan arama motoru olsa da Çin'de bu pazarın lideri yüzde 54,3 ile Baidu.

    Google'ın Çinli rakibi, 2 milyar dolar yatırımla yeni bir biyoteknoloji şirketi kurmak için yatırımcılarla görüşme halinde.

    Baidu'nun alt yüklenicisi olarak değil, ayrı bir kimlikle kurulacak şirket için çok sayıda yatırımcı fon teklifinde bulundu.

    HASTALIK TEDAVİLERİNE ODAKLANACAK

    Kaynaklar, yeni kurulacak şirketin; yapay zeka, yeni ilaçlar için bilgisayar programlaması ve kanser gibi hastalıkların erken seviyede teşhis edilmesi gibi konulara odaklanacağını söylüyor.

    baidu

    Daha önce de Alibaba, Tencent'in desteklediği WeDoctor ve akıllı cihaz devi Huawei de ilaçların ulaştırılması, online doktor danışmanlığı ve medikal görsel analizi gibi alanlarda çalışmışlardı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir