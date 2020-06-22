Google'ın eski CEO'su, Huawei konusunda Trump'ı eleştirdi

Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt, ABD ile Huawei arasında yaşanan gerginlik hakkında konuştu.

Aylardır devam eden ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden en çok etkilenen şirket Huawei, geçtiğimiz yıl Google'ın yaptırımlarıyla karşıya kalmıştı.

Şu anda 5G teknolojisi için en güçlü firmalardan biri olan Çinli şirket, bazı ülkelerin 5G altyapısında da yasaklanmıştı.

Huawei ile ABD hükümeti arasındaki gerginlik hakkında Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt, çarpıcı açıklamalarda bulundu





"KANIT YOK"

Schmidt, ABD’nin Huawei’yi suçlamak için bazı sebepleri olsa da bunların kanıtlanamadığını belirtti.

Eski CEO, Huawei ve Çin’in teknoloji tarafında attığı adımların Trump için kaygı verici olduğunu belirterek, ABD hükümetinin Huawei’yi engellemek yerine, Huawei kadar kaliteli ürünler üretmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.