Google'ın iOS uygulaması web sayfalarını sesli okuyabilecek

Sene başında Android için duyurulan Google'ın web sayfalarını sesli okuma özelliği, çok yakında iOS kullanıcılarına da sunulacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, web sayfalarını sesli olarak okuma özelliğini 2020'nin başlarında duyurmuştu.

İlk önce Android kullanıcılarına sunulan söz konusu özellik, kısa bir süre sonra iPhone kullanıcılarına da sunulacak.

Google'ın iOS uygulaması, yeni özellik ile birlikte web sitelerindeki makaleleri, haberleri veya yazıları sesli bir şekilde okumaya başlayacak.

Google, söz konusu özelliğin İOS'a geleceğini Twitter'dan duyurarak şu ifadelere yer verdi: "Artık telefonda metin okuma konusunda en ufak yardıma ihtiyacı olan herkes, iOS'taki Google uygulamasında web sayfalarını sesli olarak dinleyebilecek."

Yeni güncelleme ile uygulamanın üst kısmındaki adres çubuğunun sağ tarafına bir sesli okuma simgesi eklenecek. Kullanıcılar bu simgeyi kullanarak sayfaları sesli dinleyebilecek.