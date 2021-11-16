Google'ın katlanabilir telefonu Google Pixel Fold iptal edildi

Google, akıllı telefonlarda yeni trend olan katlanabilir telefon modeli Google Pixel Fold üzerinde çalışıyordu. Ancak gelen bilgiler, projenin iptal edildiğini söylüyor.

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, her ne kadar bazı ekran sorunlarıyla beraber gelse de üreticiler bu pazara hakim olmak istiyor.

Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra Google da katlanabilir telefon pazarına girmek istiyordu. Hatta Google Pixel Fold adındaki telefonun gelecek yıl tanıtılacağı söyleniyordu.

SÜREKLİ ERTELENDİ

Google'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olacağı söylenen Pixel Fold'un ilk başta Pixel 6 serisiyle birlikte tanıtılacağı söylenmiş, ardından sene sonuna ertelendiği açıklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Google Pixel Fold'un gelecek yıl satışa çıkacağı iddia edilmişti. Tüm bu ertelemelerden sonra, hiç şaşırmadığımız bir karar alınmış olabilir.

TAMAMEN İPTAL EDİLDİ

Display Supply Chain Consultants'tan (DSCC) Ross Young'ın tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı raporuna göre Google, Pixel Fold'u rafa kaldırdı ve piyasaya sürmemeye karar verdi. Young, şirketin Pixel Fold için gerekli olan parça siparişlerini iptal ettiğini de söylüyor.

Young'ın kaynaklarının iddiasına göre Google, Pixel Fold'un rekabetçi olamayacağını düşünüyor.

Samsung, şu anda katlanabilir telefon pazarına hakim durumda, dolayısıyla Google'ın Samsung ile rekabet edebilmesi için daha iyi veya daha ucuz bir ürün çıkarması gerekiyor.

Son olarak tüm bu iddiaların, Google tarafından henüz doğrulanmadığını belirtelim. Bu nedenle yakın bir zamanda olmasa bile, gelecekte Google'dan katlanabilir bir telefon görebiliriz.