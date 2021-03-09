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    Google'ın katlanabilir telefonu Google Pixel Fold özellikleri

    Google, akıllı telefonlarda yeni trend olan katlanabilir telefon modeli Google Pixel Fold üzerinde çalışıyor. İşte Google Pixel Fold hakkında ortaya çıkan tüm bilgiler...
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 10:55
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    Google'ın katlanabilir telefonu Google Pixel Fold özellikleri

    Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, her ne kadar bazı ekran sorunlarıyla beraber gelse de üreticiler bu pazara hakim olmak istiyor.

    Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra Google da katlanabilir telefon geliştirmeye çalışıyor.

    Sızan bilgilere göre Google Pixel Fold adındaki telefonun, 2021 sonunda ya da 2022 başında piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.

    GOOGLE PIXEL FOLD ÖZELLİKLERİ

    Yeni gelen bilgilere göre Google Pixel Fold, Snapdragon 765G işlemciyle gelecek. Ayrıca diğer Pixel modellerinde olduğu gibi Pixel Fold'da da kamera özelliklerinin öne çıkması bekleniyor.

    google pixel fold

    Google, halihazırda bir katlanabilir telefon üreticisi olan Samsung'la ekranlar için anlaşmış ve 7.6 inç katlanabilir OLED ekran sipariş etmişti. Bu nedenle cihazın Galaxy Fold 2 ile aynı ekran özelliklerine sahip olacağını söyleyebiliriz.

    Google Pixel Fold'un fiyatı hakkında şimdilik pek fazla bilgi yok. Ancak Samsung ve Huawei'nin katlanabilir modellerine baktığımızda oldukça pahalı olduklarını görüyoruz.

    Google ise katlanabilir telefon pazarında ipi göğüsleyebilmek için biraz daha uygun fiyatlı bir model düşünüyor olabilir.

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