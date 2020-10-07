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    Google'ın mobil uygulamasına hikayeler özelliği geliyor

    Google, yeni paylaştığı bir blog yazısında kendi uygulamasına hikayeler özelliğini ekleyeceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 12:57
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    Google'ın mobil uygulamasına hikayeler özelliği geliyor

    Hikayeler özelliği denince akla ilk olarak Snapchat geliyor. Ancak Snapchat uygulamasının temeli olan bu özelliği Instagram kendi bünyesine katınca, bir anda milyonlarca kullanıcının ilgisini çekmeyi başarmıştı.

    Instagram'a gelen hikayeler özelliğinin bir anda popüler olması, şirketin aynı özelliği Facebook ve WhatsApp'a da getirmesine neden olmuştu.

    GOOGLE DA AKIMA AYAK UYDURDU

    Aylık 800 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Google'ın Android ve iOS uygulamasına hikayeler özelliği geliyor.

    ABD, Hindistan ve Brezilya'da yayına alınan Hikayeler özelliği, uygulamanın Keşfet sekmesinde yer alıyor.

    google

    YAYINCILARA YENİ GELİR KAPISI

    Google'a gelen hikayeler özelliği, yayıncıların oluşturduğu haberleri ön plana çıkaracak. Yayıncılar, hikayelerini oluşturup link ekledikten sonra gelir elde edebilecek.

    Hikâye oluşturmak isteyen yayıncılar WordPress için Web Story, MakeStories veya NewsroomAI'dan faydalanabilecek.

    Instagram: @eshteknoloji

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