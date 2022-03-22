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    Google'ın okyanus altı internet kabloları Afrika'ya ulaştı

    Google'ın Afrika kıtasındaki insanlara daha hızlı internet sunmak için tasarladığı Equiano projesinde ilk adım başarıyla tamamlandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 10:31
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    Google'ın okyanus altı internet kabloları Afrika'ya ulaştı

    Günlük hayatımızda birçok kez internete giriyor veya kullandığımız uygulamalarda zaman geçiriyoruz. Ancak dünyadaki birçok insan hala tüm bunlara kolay bir şekilde erişemiyor.

    Bu nedenle Google'ın çatı şirketi Alphabet; ulaşılması zor yerlere, kırsal alanlara ve felaketten etkilenen noktalara kablosuz internet sağlamak için .çeşitli projeler hayata geçiriyor.

    Google, 2019 yılında Avrupa'yı Togo, Nijerya, Namibya, Güney Afrika ve Saint Helena'ya bağlayacak olan Equiano su altı internet kablosu projesini tanıtmıştı.

    İLK ADIM TAMAMLANDI

    Şirket, bu girişimin bir parçası olarak Portekiz'in Lizbon şehrinden Togo'nun Lome şehrine olan ilk adımın tamamlandığını duyurdu.

    GOOGLE

    Google'ın yeni hizmeti sayesinde, Togo'da daha yüksek internet hızları daha iyi kullanıcı deneyimi ve daha düşük internet fiyatları sunulacak.

    2021'de 10 Mbps olarak hesaplanan Togo'nun ortalama internet hızı, 21 Mbps seviyelerine yükselecek. Ayrıca internetin fiyatı da ortalama yüzde 14 azalacak.

    Öte yandan, 2022 ile 2025 yılları arasında Equiano projesinin Togo'da dolaylı olarak 37 bin yeni iş imkanı sağlaması bekleniyor.

    google fiber


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