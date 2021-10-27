Google'ın üç aylık geliri 65.1 milyar dolar oldu

Google'ın üç aylık geliri 65.1 milyar dolar oldu

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in üçüncü çeyrekteki toplam geliri 65.1 milyar dolara yükseldi.

Google'ın sahibi Alphabet, üçüncü çeyrekte beklentilerden yüksek reklam geliri elde ettiğini duyurdu.

Şirket; kış tatili dönemi yaklaşırken, internet üzerinden alışverişe ilginin yüksek olduğuna ve şirketin mobil kullanıcıları izlemeye yönelik getirilen sınırlandırmaları aşabildiğine işaret etti.

Google, sahip olduğu Youtube video izleme platformu aracılığıyla diğer şirketlerden çok daha fazla internet reklam geliri elde ediyor.

ÜÇ AYLIK GELİR 65,1 MİLYAR DOLAR

Google'ın reklam geliri üçüncü çeyrekte yüzde 41 artışla 53.1 milyar dolar oldu. Alphabet'in toplam geliri 65.1 milyar dolara yükseldi.

Refinitiv verilerine göre, analistlerin beklentisi şirketin toplam gelirinin 63.3 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Şirket, üst üste üçüncü çeyrekte de hisse başına 27.99 dolar rekor kâr açıklarken hisse başına 24.08 dolar olan beklentileri aştı.



