Google'ın yapay zeka asistanı Gemini, otomobillere geliyor

Haber Merkezi

Google, araç içi deneyimini geliştirmek için Android Auto'ya Gemini yapay zeka asistanını entegre ediyor. Android Authority, Android Auto beta sürümünde Gemini'nin arayüzünü keşfetti.

GEMİNİ, ANDROİD AUTO'YU DAHA AKILLI HALE GETİRECEK

Gemini, Android Auto'da Google Asistan'ın yerini alarak daha akıllı ve gelişmiş bir yapay zeka deneyimi sunacak.

Gemini'nin doğal dil işleme yetenekleri, kullanıcıların araçlarıyla daha doğal bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayacak.

YENİ ARAYÜZ

Android Auto beta sürümünde Gemini'nin arayüzü ortaya çıktı. Gemini simgesi, Google Asistan mikrofonunun yerini alıyor ve "Gemini'ye Sor" istemi ekleniyor.

Google, Gemini'yi Android ekosistemindeki farklı ürünlere entegre etmeye devam ediyor. Gemini, Google TV ve Wear OS gibi platformlarda da kullanıma sunulacak.

GEMİNİ'NİN ANDROİD AUTO'YA GETİRDİKLERİ

Daha Akıllı Konuşmalar: Gemini, gelişmiş doğal dil işleme yetenekleriyle kullanıcıların araçlarıyla daha doğal bir şekilde iletişim kurmasını sağlayacak.

Kişiselleştirilmiş Yardım: Gemini, kullanıcıların tercihlerini öğrenerek kişiselleştirilmiş öneriler sunabilecek.

Ekosistem Entegrasyonu: Gemini, telefonlar, TV'ler ve diğer cihazlardaki Google hizmetleriyle entegre çalışacak.

ÇIKIŞ TARİHİ

Gemini'nin Android Auto'nun kararlı sürümüne ne zaman ekleneceği henüz bilinmiyor. Ancak, 2025 ortalarında yayınlanması bekleniyor.