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    GPS nedir

    Küresel Konumlama Sistemi anlamına gelen GPS, uydu tabanlı navigasyon sistemidir.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2020 - 16:40
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    GPS nedir

    Son yıllarda akıllı telefonlar ile birlikte kullanımı bir hayli artan konum belirleme ve navigasyon özelliklerinin arkasında yörüngedeki uydular yer alıyor. Bu uyduların yer aldığı sisteme ise GPS deniyor.

    Küresel Konumlama Sistemi (Global Positioning System) anlamına gelen GPS,  yer ve zaman bilgileri sağlayan uzay tabanlı uydu navigasyon sistemidir.

    GPS NASIL ÇALIŞIR

    Yörüngede sürekli dolaşan uydularla yer tespiti yapan ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na ait olan GPS sistemi, bir tür radyo sinyali yayıyor ve yeryüzündeki GPS alıcıları bu sinyalleri alıp yorumlayarak konum belirlenmesini gerçekleştiriyor.

    uydu

    DİĞER KONUM TEKNOLOJİLERİ

    GPS teknolojisine ek olarak diğer ülkelerin geliştirdiği kendi konum belirleme teknolojileri de mevcut.

    Örneğin Rus navigasyon sistemi GLONASS, AB tarafından geliştirilen Galileo, Çin tarafından geliştirilen Compass ve Hindistan tarafından geliştirilen IRNSS bu sistemlere örnek olarak verilebilir.

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