GPT-3 nedir

GPT-3, OpenAI şirketinin birkaç yıldır üzerinde çalıştığı çok kapsamlı bir yapay zeka teknolojisidir.

Son zamanlarda hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başlayan yapay zeka teknojileri, GPT-3 ile bir adım öteye taşınıyor. Peki nedir bu GPT-3?

Açılımı Generative Pre-Training Transformer 3 olan GPT-3, Elon Musk ve Sam Altman tarafından kurulan OpenAI şirketinin üzerinde çalıştığı bir yapay zeka teknolojisidir.

GPT-3'ü en basit anlatımla doğal dil işleme sinir ağı olarak tanımlamak mümkün. Bir dil öngörücü olan ürün, beslediğiniz içeriğin ardından neyin gelmesi gerektiğini tahmin ediyor ve komutlarınızı hayata geçiyor.



1 milyar dolardan fazla bir yatırımla hayata geçirilen bu teknoloji; şiir yazabiliyor, metin çevirebiliyor, diyalog kurabiliyor ve soyut sorulara bile cevap verebiliyor.





GPT-3 NASIL KULLANILIYOR?

GPT-3 yapay zeka algoritması, internette bulunan tüm metinleri; aldığı metin girişine dayalı olarak, bir yanıt oluşturmak için kullanıyor. Bu sayede yapay zekanın tahminlerindeki doğruluk payı oldukça artıyor:

Örneğin bu algoritmaya sahip bir web sitesi oluşturucusu programına, istediğiniz tasarımı düz metin olarak yazmanız yeterli.

Diyelim ki bu algoritmayı kullanan bir programa, "15mm yüksekliğinde ve genişliğinde, üzerinde "Ensonhaber" yazan kırmızı bir buton istiyorum." dediğinizde, uygulama kısa süre sonra istediğiniz butonu yapıp karşınıza çıkarabiliyor.

GPT-3 TEHLİKELİ Mİ

İlk olarak GPT adıyla yayımlanan algoritmada 110 milyon ayarlanabilir parametre varken, bu sayı GPT 2'de 1,5 milyara çıkmıştı. GPT-3'te ise 175 milyar parametre var.

Bu parametrelerin çokluğu yapay zekânın öğrenmesini kolaylaştırıyor. Bu yüzden GPT-3 için "bugüne kadar üretilmiş en tehlikeli algoritma" yorumları yapılıyor.

GPT-3'ün DeepFake gibi platformlarda yalan haber üretme potansiyeli, yapay zekâ ürününe teknoloji dünyasında korkuyla yaklaşmak için bir sebep olarak gösteriliyor.



Öte yandan GPT-3'ün tehlikeli olabileceğine dair diğer nedenler arasında ise hükümet süreçlerinin kötüye kullanımı ve sahte akademik makale yazabilecek olması gibi sebepler gösteriliyor.