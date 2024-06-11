Grönland buz tabakasında dev virüsler keşfedildi Bilim insanları Grönland buz tabakasında dev virüsler keşfetti. Virüslerin, buzul erimelerini azaltmanın yollarından biri olabileceği düşünülüyor.

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Bilim insanları, Grönland buz tabakasında daha önce hiç görülmemiş dev virüsler keşfetti.

Bu virüslerin, mikroskobik alglerle beslendiği ve bu sayede buzulların erimesini yavaşlatmaya yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Bu buluş, hem heyecan verici hem de endişe verici. Bir yandan, bu virüsler sera gazı salınımını ve küresel ısınmayı azaltmada rol oynayabilir.

Diğer yandan, virüslerin bilinmeyen etkileri ve gelecekteki bir pandemiye neden olma potansiyeli de endişe kaynağı.

Alglerle besleniyorlar

Grönland buz levhasında görülen alg patlamaları, iklim değişikliğinin beklenmedik sonuçlarından biri. Bu patlamalar, güneş ışığını emerek buzun erimesini hızlandırabiliyor.

Ancak araştırmacılar, yeni keşfedilen dev virüslerin kar algleriyle beslendiğini, bu sayede dolaylı olarak buzul erimesini yavaşlattıklarını düşünüyor.

Bilim insanları, yakında dev virüslerin ekosistemdeki rolünü anlamaya yönelik daha fazla araştırma sonuçlarına ulaşmayı umuyor.