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    Grönland’ın eriyen buzulları, deniz seviyesini yükseltiyor

    Uzmanlar, Grönland'da hızla erimeye devam eden buz kütlelerinin, dünya genelindeki deniz seviyesinin yükselmesindeki en büyük etken olduğunu söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 10:37
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    Grönland’ın eriyen buzulları, deniz seviyesini yükseltiyor

    Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor.

    Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenen yapılar ise buzullar oluyor.

    Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde bulunan Grönland, kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı bölge olarak dikkat çekiyor.

    Yer yer 3 kilometre kalınlığında buz tabakalarının görüldüğü ve Danimarka'ya bağlı olan bu bölge, dünya genelinde deniz seviyelerinin yükselmesinde doğrudan etkili.

    Grönland’ın eriyen buzulları, deniz seviyesini yükseltiyor #1

    DÜNYA GENELİNİ ETKİLİYOR

    Son yapılan ölçümlere göre, bölgede son zamanların en yüksek erimelerinden biri gerçekleşiyor. Grönland’deki buz kütleleri, artık dünya geneli deniz seviyesinin yükselmesine tek başına katkıda bulunuyor.

    Araştırmacılar, yüzeyden tabana düşen büyük miktarlardaki kütlelerin benzeri görülmemiş şekilde eridiğini söylüyor.

    Her yaz, sıcaklıklar arttıkça ve günlük güneş ışığı çoğaldıkça buz tabakasının yüzeyinde binlerce eriyen göl ve akarsu oluşuyor.

    KUTUP

    BUZ TABAKASI GERİ GELMEYECEK

    Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmaya göre Grönland'daki buz tabakası öylesine hızlı bir şekilde eriyor ki, küresel ısınma tamamen dursa bile buzlar kendini yenilemeyecek.

    Elde edilen sonuçlara göre, bölgede yağan yıllık kar nedeniyle oluşan kar tabakası, buzulların erime hızına yetişemiyor. Bu da küresel ısınma dursa bile buzulların erimeye devam edeceği anlamına geliyor.

    gronland

    gronland


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