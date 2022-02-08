GTA 5 yeni nesil konsollara geliyor: İşte çıkış tarihi

Rockstar Games, Grand Theft Auto 5'in PlayStation 5 ve Xbox Series için ne zaman çıkış yapacağını açıkladı

2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hala en popüler oyunların başında gelen Grand Theft Auto 5 (GTA 5), en çok indirilen PlayStation 4 oyunlarında her ay zirveye oynuyor.

PlayStation 5 sahipleri ise oyunun yenilenen sürümüne kavuşmayı beklerken, Rockstar Games yeni nesil sürümün ertelendiğini duyurmuştu.

YENİ NESİL GTA V, 15 MART'TA GELİYOR

Rockstar Games, GTA V Enhanced Edition isimli yeni nesil versiyonun 15 Mart'ta PlayStation 5 ve Xbox Series için çıkış yapacağını açıkladı

GTA 5 yeni nesil konsol fragmanı - VİDEO

GTA 5'in yeni nesil sürümü, 4K'ya kadar yükselen yeni çözünürlük seçenekleri, 60FPS HDR desteği, ışın izleme, arttırılmış uzak mesafa çizimleri ve daha hızlı yükleme süreleriyle oyuncularla buluşacak.

Yeni nesil konsol sahipleri, eski kayıtlarını tek seferlik olacak şekilde yeni nesil konsoluna aktarabilecek.

Ayrıca bu lansman ile bağımsız bir oyuna dönüşecek olan GTA Online da PlayStation 5 sahiplerine 3 ay boyunca ücretsiz olarak sunulacak.

Bunların yanı sıra, GTA Online da yeni sürümün piyasaya sürülmesiyle daha fazla içerik kazanacak. PlayStation Plus üyeleri, Sony’nin Rockstar Games’le yaptığı pazarlama anlaşması sayesinde de ek içeriklere sahip olacak.

GTA 5'in PlayStation 5 özel sürümünün yayınlanma tarihi yaklaşırken, bir yandan da GTA 6 üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Ancak yeni GTA oyununun çıkış tarihiyle ilgili hala net bir bilgi yok.