GTA 6 neden ertelendi: Take-Two CEO'su açıkladı

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Dünyanın en çok beklenen oyunu GTA 6'nın geçtiğimiz haftalarda ertelenmesi oyun dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Şimdi ise Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, IGN'e verdiği röportajda bu ertelemenin ardındaki nedenleri açıkladı.

Zelnick, kararın kendisini de üzdüğünü ancak Rockstar Games'in oyunu "mükemmellik" seviyesine getirmek için bu ek süreye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

ZELNICK ERTELEME KARARININ ARKASINDA DURDU

Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, GTA 6'nın ertelenme kararının "acı verici olsa da doğru karar" olduğunu belirtti ve ekibini mükemmellik arayışlarında desteklemenin en önemli şey olduğunu söyledi.

Zelnick, geliştirme sürecinin sonuna yaklaştıkça oyunun ihtiyaç duyduğu son rötuşların daha net görüldüğünü ifade etti.

YENİ ÇIKIŞ TARİHİ 26 MAYIS 2026 OLARAK KESİNLİK KAZANDI

Geçmişte tarih verdiklerinde bu tarihlere büyük ölçüde sadık kaldıklarını belirten Zelnick, açıkladıkları 26 Mayıs 2026 çıkış tarihinden de oldukça emin olduklarını vurguladı.

Rockstar'ın yaratıcı vizyonuna tam destek verdiklerini ve küçük ama kritik bir zaman aralığıyla oyunun potansiyelini en üst düzeye çıkaracaklarına inandığını ekledi.

Zelnick, GTA 6 için belirlenen hedefin ve mükemmellik arayışının sadece bir oyun yapmaktan ibaret olmadığını, video oyun endüstrisinin yeni "ölçütünü" yaratmak olduğunu da vurguladı.