GTA 6 resmen geliyor! Rockstar Games, ilk fragman tarihini paylaştı Rockstar Games, Grand Theft Auto 6'nın resmi fragmanını aralık ayının başlarında yayınlayacaklarını duyurdu.

ensonhaber.com

Grand Theft Auto, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinin başında geliyor.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 10 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, oyunla ilgili yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

GTA 6 fragman tarihi belli oldu

Rockstar Games, Grand Theft Auto 6'nın resmi fragmanını aralık ayının başlarında yayınlayacaklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gelecek ay Rockstar Games'in 25. yılını kutluyoruz. Aralık ayı başlarında yeni Grand Theft Auto'nun (GTA 6) ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz.

Grand Theft Auto 5 çıkış yaptıktan 3 gün sonra 1 milyar doların üzerinde bir gelir elde etmişti.

GTA 6'nın çıkış yaptıktan sonra 1 hafta içerisinde 1 milyar dolardan fazla bir gelir elde etmesi bekleniyor.

GTA 6, tarihin en pahalı eğlence ürünü olabilir

İddiaya göre Rockstar, GTA 6'ya toplamda 2 milyar dolar harcama yaptı. Eğer bu söylenti doğru çıkarsa oyun, tüm zamanların en pahalı eğlence ürünü olarak tarihe geçecek.