GTA 6 yolda: Rockstar, GTA 5'e olan desteğini kesti

GTA 6 yolda: Rockstar, GTA 5'e olan desteğini kesti

Rockstar Games; GTA 5, GTA Online ve Red Dead Redemption 2 için güncelleme desteğini sona erdirdiğini açıkladı.

Grand Theft Auto, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinin başında geliyor.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

GTA 6 çalışmaları sürüyor

GTA 5'in üzerinden neredeyse 9 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, oyuncular daha da heyecanlanmış durumda.

Rockstar Games, GTA 5'e olan desteğini kesti

Rockstar Games, resmi internet sayfasında paylaştığı duyuruda Red Dead Redemption 2, GTA 5 ve GTA Online oyunları için güncelleme desteğini kestiğini açıkladı.

Rockstar Games'in eski oyunlardan desteğini kesmesi, farklı projelere odaklanacağını gösteriyor. Bu projelerden akla ilk gelen ise kuşkusuz merakla beklenen GTA 6 oluyor.

Şirketin artık tamamen GTA 6'ya yoğunlaşacağı ve oyunun resmi duyurusunun yakın bir zamanda yapılacağı söyleniyor.