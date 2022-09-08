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    GTA 6 yolda: Rockstar, GTA 5'e olan desteğini kesti

    Rockstar Games; GTA 5, GTA Online ve Red Dead Redemption 2 için güncelleme desteğini sona erdirdiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 17:40
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    GTA 6 yolda: Rockstar, GTA 5'e olan desteğini kesti

    Grand Theft Auto, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinin başında geliyor.

    Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

    GTA 6 çalışmaları sürüyor

    GTA 5'in üzerinden neredeyse 9 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

    Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, oyuncular daha da heyecanlanmış durumda.

    gta 6

    Rockstar Games, GTA 5'e olan desteğini kesti

    Rockstar Games, resmi internet sayfasında paylaştığı duyuruda Red Dead Redemption 2, GTA 5 ve GTA Online oyunları için güncelleme desteğini kestiğini açıkladı.

    Rockstar Games'in eski oyunlardan desteğini kesmesi, farklı projelere odaklanacağını gösteriyor. Bu projelerden akla ilk gelen ise kuşkusuz merakla beklenen GTA 6 oluyor.

    Şirketin artık tamamen GTA 6'ya yoğunlaşacağı ve oyunun resmi duyurusunun yakın bir zamanda yapılacağı söyleniyor.

    gta 6


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