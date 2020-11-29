Gücünü sudan alan duş hoparlörü: Shower Power

Suyun akışı ile birlikte çalışan kablosuz hoparlör Shower Power, duş esnasında harici enerjiye ihtiyaç duymuyor.

Son yıllarda teknolojinin oldukça gelişmesiyle ilginç ürünler piyasaya sürülüyor. Bu ürünlerden biri de duşta müzik dinlemek isteyenleri oldukça sevindirecek Shower Power.

Gücünü elektrikten değil, akan sudan alan bu kablosuz hoparlör, duş başlığının tepesine monte edilerek kullanılabiliyor.

Tamamen okyanustan geri dönüştürülen plastiklerden üretilen Shower Power, 360 derece kaliteli ses verebiliyor ve Apple HomePod gibi pek çok ürün ile eşleşebiliyor.

Hoparlör ve gövde içerisinde su akışına göre tasarlanmış bir dinamo bulunuyor. Su akmaya başladığında, dinamo dönerek enerji üretiyor ve hoparlörün bataryasına güç sağlıyor.

Tüm sabit veya hareketli duş başlıkları ile uyumlu olan Shower Power ürünü, 59 dolarlık bağış karşılığında hediye ediliyor. Kısa sürede ihtiyacı olan miktarı toplayan proje, ocak ayında hoparlörlerin dağıtımına başlayacak.

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