Güneş patlaması nedeniyle Starlink uyduları arızalandı Starlink, Dünya'nın son yirmi yıldaki en şiddetli jeomanyetik fırtına tarafından vurulması nedeniyle “hizmet kesintisi” yaşadıklarını açıkladı.

ensonhaber.com

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor. Son zamanlarda ise Güneş oldukça hareketli.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi NOAA, son 20 yılın en şiddetli Güneş patlamasının yaşandığını açıklamıştı.

Bu patlama sonucunda Dünya'ya ulaşan plazmalar, geçtiğimiz günlerde ülkemiz de dahil olmak üzere birçok bölgeden kuzey ışıklarının görülmesine neden olmuştu.

Starlink uyduları bozuldu

Starlink, Dünya'nın son yirmi yıldaki en şiddetli jeomanyetik fırtına tarafından vurulması nedeniyle “hizmet kesintisi” yaşadıklarını duyurdu.

Elon Musk, geçtiğimiz gün Starlink uydularının yoğun baskı altında olduğunu, ancak şu ana kadar dayandıklarını söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan patlama, 2019'da başlayan ve 2025'te zirveye ulaşarak 2030'a kadar sürmesi öngörülen 25. Güneş Döngüsü sırasında meydana geldi.

Güneş patlaması nedir

Güneş patlamaları dört sınıfa ayrılıyor: Arka plan seviyesindeki A sınıfı patlamalarını, B, C, M ve en büyük patlama olan X sınıfı takip ediyor. Richter ölçeğine benzer şekilde her harf, bir öncekinin 10 katı büyüklüğünde.

Bu nedenle tespit edilen yeni patlama, Güneş üzerindeki en güçlü patlama türü sınıfına giriyor.

Bu patlamayla uzaya saçılan plazma, doğrudan Dünya'ya doğru hareket ettiğinde uzaydaki astronotları ve uyduları tehlikeye atabiliyor. Ayrıca Dünya'daki elektrik şebekelerinde arızaya neden olabiliyor.