Güneş sistemi dışında, yaşanabilir 24 öte gezegen keşfedildi

Gök bilimciler, Güneş sistemi dışında potansiyel olarak "süper yaşanabilir" 24 öte gezegen tespit ettiklerini açıkladı.

Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler deniyor.

Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

YAŞANABİLİR 24 ÖTE GEZEGEN KEŞFEDİLDİ

Washington Eyalet Üniversitesi'nde görevli gök bilimci Dirk Schulze-Makuch liderliğindeki ekip, Dünya'dan "daha yaşlı, daha büyük, daha ılık ve muhtemelen daha ıslak" 24 öte gezegen tespit etti.

Yaşam için elverişli koşullara sahip bu gezegenler, Dünya'dan en az 100 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Güneş sistemi dışında bilinen 4 bin 500 öte gezegenle ilgili araştırma yürüten ekip, daha çok muhtemel kara parçası bulunan gezegenlere sahip sistemleri inceledi. Bu gezegenlerden 24'ünün "süper yaşanabilir" olduğu keşfedildi.

Dirk Schulze-Makuch, araştırma yaparken karmaşık yaşam için en uygun koşullara sahip belli gezegenlere odaklanmak zorunda olduklarını belirterek, "Öte yandan ikinci bir Dünya'yı araştırmaya sıkışıp kalmamaya dikkat etmeliyiz, çünkü yaşam için bizimkinden çok daha uygun olabilecek gezegenler var olabilir." ifadelerini kullandı.

Dünya'nın en iyisi olduğu düşünüldüğü için "süper yaşanabilir" gezegenler kavramını izah etmenin, bazen zor olduğuna işaret eden Schulze-Makuch, "Çok sayıda kompleks ve farklı yaşam biçimlerine sahibiz. Birçoğu ekstrem ortamlarda hayatta kalabilir.

Koşullara uyum sağlayabilen yaşama sahip olmak iyi, ancak bu her şeyin en iyisine sahip olduğumuz anlamına gelmez." dedi.