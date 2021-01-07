Güneş sisteminin en derin vadisi görüntülendi

Lockheed Martin'in uzay aracı, Güneş sisteminde şu ana kadar tespit edilen en derin vadinin yeni görüntülerini elde etti.

MASA ve SpaceX gibi şirketler, gelecekte Mars'a insanlı sefer düzenleyerek orada bir yerleşim yeri kurmayı planlıyor.

Dünya'dan oldukça farklı bir yüzeye sahip olan Mars'ta; dev yanardağlar, derin kanyonlar ve kraterler gibi etkileyici yapılar bulunuyor.

Bu yapılardan biri de yaklaşık 4 bin kilometre uzunluğu, 200 kilometre genişliği ve 10 kilometre derinliğiyle ABD'deki Büyük Vadi'den yaklaşık 10 kat daha uzun ve 5 kat daha derin "Valles Marineris" vadisi.

Araştırmalara göre Mars'ın çevresinin neredeyse çeyreğini kaplayan dev vadi, aynı zamanda Güneş sisteminin en gizemli ve en derin vadisi olma özelliğine sahip.

YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

ABD'li teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin'in uzay aracı, Güneş sisteminde şu ana kadar tespit edilen en derin vadinin yeni görüntülerini çekti.

NASIL OLUŞTUĞU BİLİNMİYOR

Detaylı fotoğraflara rağmen bilim insanları, vadinin nasıl oluştuğunu henüz tam olarak tespit edemedi.

Kimi bilim insanları Mars'taki vadinin, milyarlarca yıl boyunca denizlerin etkisiyle oluşmadığını düşünüyor. Çünkü Mars'ın yüzeyi, böyle bir sürece izin vermeyecek derecede sıcak ve kuru.

Öte yandan Avrupa Uzay Ajansı'da görevli araştırmacılar, belirli su akıntılarının vadinin içindeki kanalları 100 milyonlarca yıl önce derinleştirmiş olabileceğine dair bazı bulgular tespit ettiklerini söylüyor.

Bilim insanlarına göre, Valles Marineris isimli vadinin büyük bölümü, Tharsis olarak adlandırılan bölge civarındaki çok sayıdaki süper yanardağ gruplarının ilk oluşumu sırasında şekillenmiş olabilir.

Güneş sistemindeki bilinen en büyük yanardağ Olympus Mons'un da yer aldığı bölgede, yanardağların altındaki magma hareketleri nedeniyle, Mars'ın yüzeyinin çatlayarak çöküp bu dev vadiyi oluşturduğu düşünülüyor.