Güneş sisteminin kenarında gizemli bir yapının kalıntıları keşfedildi

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Güneş sistemi, sandığımızdan daha karmaşık bir yapıya sahip olabilir. Neptün'ün yörüngesinin ötesinde yer alan ve buzlu gök cisimlerinden oluşan Kuiper Kuşağı'nda yapılan yeni bir araştırma, beklenmedik bir yoğunluk artışına işaret ediyor.

Bu yoğunluk artışı, Güneş'ten 70 ila 90 astronomik birim (AU) uzaklıkta bulunan bir bölgede gözlemlendi. Bir astronomik birim, Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafeyi ifade ediyor.

"BÜYÜK BİR KEŞİF OLACAK"

Japonya'daki Mesleki ve Çevresel Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Chiba Teknoloji Enstitüsü'nden gezegen bilimci Fumi Yoshida, bu keşfin önemini vurgulayarak, "Eğer bu doğrulanırsa, bu büyük bir keşif olacak." diyor.

Yoshida, bu bulgunun Güneş sisteminin oluşum süreci hakkındaki bilgilerimizi değiştirebileceğini belirtiyor.

Kuiper Kuşağı, Güneş sisteminin ilk oluşumundan kalan en eski ve en saf maddeleri içerdiği düşünülen bir bölge. Güneş'ten uzaklığı nedeniyle, bu bölgedeki gök cisimleri Güneş radyasyonundan çok az etkileniyor ve milyarlarca yıldır neredeyse hiç değişmeden kalmış durumdalar.

Bu yeni keşif, Hawai'deki Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi'nin Subaru Teleskobu kullanılarak yapılan gözlemler sonucunda elde edildi.

Subaru Teleskobu ile yapılan gözlemler, bugüne kadar 263 yeni Kuiper Kuşağı Nesnesi'nin (KBO) keşfedilmesini sağladı.

Kanada Ulusal Araştırma Konseyi'nden Wesley Fraser liderliğindeki bir ekip, bu nesnelerden 11'inin Kuiper Kuşağı'nın bilinen sınırlarının çok ötesinde, 70 AU'dan daha uzakta olduğunu fark etti.

Bu yoğunluk, iç Kuiper Kuşağı'ndaki yoğunluktan daha düşük olsa da yeni bir yapı oluşturmaya yetecek kadar yüksek.

Daha da ilginç olanı, 55 ile 70 AU arasındaki bölgede neredeyse hiç KBO bulunamaması.

Bu keşif, Güneş sisteminin oluşumu hakkındaki mevcut teorileri sorgulamamıza neden olabilir. Güneş sisteminin, galaksimizdeki diğer yıldız sistemlerine kıyasla alışılmadık derecede küçük bir gaz ve toz bulutundan oluştuğu düşünülüyordu.

Ancak Kuiper Kuşağı'ndaki bu yeni yapı, bu bulutsunun sandığımızdan daha büyük olabileceğine işaret ediyor.

Southwest Araştırma Enstitüsü'nden New Horizons Baş Araştırmacısı Alan Stern, "Bu, Güneş sisteminin uzak noktalarında beklenmedik, yeni ve heyecan verici bir şeyi ortaya çıkaran çığır açıcı bir keşif." diyor.

DAHA FAZLA İNCELEME ŞART

Bu keşfin doğrulanması ve daha iyi anlaşılması için, 11 uzak KBO'nun yörüngelerinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor.