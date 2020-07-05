Güneş sisteminin kütle çekim merkezi hesaplandı

Bilim insanları, Güneş sisteminin kütle çekim merkezinin Güneş'in merkezinde değil yüzeyinde olduğunu ortaya çıkardı.

Kütle çekimi, nesnelerin birbirlerine uyguladıkları bir çekme kuvvetidir Cisimlerin kütleleri artınca birbirlerine uyguladıkları çekim kuvveti de artar. Ancak iki cisim arasındaki mesafe artarsa çekim kuvveti azalır.

Şimdiye kadar pek çok kişi, birçok gezegeni içinde barındıran Güneş sisteminin kütle çekim merkezinin Güneş'in tam çekirdeğinde yer aldığını düşünüyordu.

Ancak yeni yapılan hesaplamaya göre Güneş sisteminin kütle çekim merkezi, Güneş'in merkezinde değil yüzeyinde yer alıyor.





Bütün gezegenler, özellikle de Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter, Güneş üzerinde hafif bir çekim gücüne sahiptir. Bu sayede Güneş, kendi etrafında dönerken salınım hareketi gösteriyor.

Bilim insanları, Güneş sisteminin gerçek kütle çekim merkezini 100 metre hata payıyla saptamayı başardı. Bulgulara göre Güneş sisteminin kütle çekim merkezi, Güneş'in merkezinde değil yüzeyinde bulunuyor.

Bilim insanlarının bir sonraki hedefi binlerce ışık yılı uzaklığındaki süper kütleli kara deliklerin ya da pulsarların kütle çekimsel dalgalarını ölçmek olacak.

İleride yapılacak ölçümlerde de benzer yöntemler kullanılacak.