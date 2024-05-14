Güneş'te bir patlama daha yaşandı Güneş'te büyük bir patlama daha yaşandı! NASA, patlama anının fotoğrafını yayınladı.

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ensonhaber.com

ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyindeki şiddetli bir jeomanyetik fırtınayı tespit etti.

Güneş'teki patlamalar sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın kaynağının "Bölge 3664" olarak adlandırılan "büyük, karmaşık bir güneş lekesi kümesi" olduğu belirlendi.

Etkileri konusunda uyarı yapıldı

NOAA'nın açıklamasında, Dünya'ya yaklaşmakta olan fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekilerek, "yaygın voltaj kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği" ve yörüngelerdeki uydularda "sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunlarının" yaşanabileceği kaydedildi.

Söz konusu fırtınadan kaynaklı uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği kaydedildi.

Güneş'teki o patlama

İşte NASA tarafından yayınlanan Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafı:

10 Mayıs'ta da patlama olmuştu

Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana gelmişti.

NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" yaşanabileceğini açıklamıştı.

ABD'nin Alabama ve Kuzey California eyaletlerinde söz konusu fırtınadan kaynaklı kutup ışıklarının gözlenebileceğini belirten bilim insanları, 2005'te Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli jeomanyetik fırtınayı hatırlatarak, bunların nadir görüldüğünü vurgulamıştı.

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) ortaya çıktı. Kuzey Işıkları, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeden izlenmişti.

Güneş patlamaları

Güneş patlaması, Güneş’in atmosferinde gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen genel bir isim.

Patlama sonucunda binlerce atom bombasından daha yüksek bir enerji ortaya çıkıyor ve milyarlarca megaton gücündeki patlama nedeniyle uzaya ve doğal olarak dünyaya da radyasyon yayılıyor. Bu patlamalar genellikle kısa dalga radyo iletişimi etkiliyor.

Güneşten yayılan ve 2-3 günde yere ulaşan bu yoğun radyasyonun insanları etkilemesine Dünya’nın manyetik alanı engel oluyor.

Güneşte özellikle 2025 yılında yoğunlaşan patlamalar bekleniyordu. Bu tahminler değiştirildi ve “2024’te beklenmeye” başlandı.

Her 11 yılda en büyük boyuta ulaşan patlamaların çok şiddetli olabileceği ifade ediliyor.

Bunun gerçekleşmesi durumunda ise dünyada elektrik hatlarının etkilenebileceğini, iletişimin kesilebileceği, bankacılık işlemlerinin durabileceği hatta elektrikli araçların hareket edemeyebileceği gibi komplo teorileri konuşuluyor.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliwer Dowden’ın da olası bir enerji kesintisine karşı vatandaşlarını pilli radyo ve mum stoklamaya çağırması, bu teorileri kuvvetlendirdi.

2017’den beri en büyük güneş patlaması ise 13 Aralık’ta gözlendi ve havayolunda iletişimde aksaklıklar yaşandığına ilişkin dünyanın çeşitli bölgelerinden bildirimler yapıldı.