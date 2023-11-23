Güneş'te, Dünya'dan 15 kat daha geniş olan dev lekeler tespit edildi Güneş'te, Dünya'dan 15 kat daha geniş olan dev 'güneş lekesi takımadası' tespit edildi ve bilim insanları, bunun gezegenimizi, yıkıcı elektrik kesintilerine neden olabilecek güneş patlamalarıyla bombalayabileceği konusunda uyarıyor.

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Güneş lekeleri, Güneş'in yüzeyinde" görünen karanlık, gezegen boyutundaki bölgelere deniyor. Bilim insanları, sürekli olarak Güneş lekelerini izleyip çeşitli veriler elde ediyor.

Güneş'te, Dünya'dan 15 kat daha geniş olan dev 'güneş lekesi takımadası' tespit edildi. Güneş üzerindeki lekeler, bir adalar topluluğu gibi göründükleri için 'takımada' olarak tanımlanıyor.

Gezegen büyüklüğündeki bu karanlık noktalar, Dünya'ya çarpan yüklü parçacıkları serbest bırakabilir.

Görüntüler, on yıldan fazla bir süredir güneşi uzaydan izleyen NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından çekildi.

Lekeler devasa boyutta

Görüntülerde küçük görünseler de güneş lekelerinin 'takımadaları' aslında 15 Dünya'dan daha geniş ve yaklaşık 190 bin kilometre çapında.

Dünya etkilenebilir

Bilim insanları, bunların Dünya'ya doğru şiddetli enerji patlamaları oluşturabileceği ve bunun, elektrik şebekeleri ve uydular için tehlike oluşturan jeomanyetik fırtınalara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Güneş lekeleri güneşin yüzeyinde koyu görünür çünkü diğer kısımlara göre daha soğukturlar.

Gezegen büyüklüğündeki bu siyah noktalar, toplu olarak güneş fırtınaları olarak tanımlanan, güneşten gelen devasa ve şiddetli enerji patlamaları olan güneş patlamaları ve koronal kütle püskürmeleri ile ilişkilidir.

Güneş patlamaları, Dünya'yı etkileyen uzay havası olaylarına neden oldukları endişesi nedeniyle gök bilimcilerin temel odak noktasıdır.

Güneş'ten gelen dalgalar Dünya'ya ulaşıyor

Bu olaylardan dolayı uzaya fırlatılan dev elektrikli gaz bulutları saniyede yüzlerce kilometre hızla Dünya'nın manyetik alan sistemine çarpıyor.

Bu, gezegenimizdeki elektrik şebekeleri, iletişim, GPS navigasyonu, hava yolculuğu ve uydular gibi teknolojileri etkileyebilir, ancak aynı zamanda etkileyici kutup ışıklarına da neden olabilir.

Bilim insanlarına göre, önümüzdeki günlerde en güçlü iki tür güneş patlaması (M ve X) Dünya'ya yönelebilir..

M sınıfında yer alan patlamalar, Dünya'nın kutup bölgelerini etkileyen kısa radyo kesintilerine ve küçük radyasyon fırtınalarına neden olabilirken, X patlamaları ise 'gezegen çapında radyo kesintilerini' ve uzun süreli radyasyon fırtınalarını tetikleyebilir.

11 yıllık döngüden geçiyor

Güneş'in, solar hareketliliğin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor. En az Güneş aktivitesinin olduğu döneme solar minimum, en fazla Güneş aktivitesinin gözlemlendiği evreye de solar maksimum deniyor.

Şu sıralar Güneş'teki hareketliliğin artması, bazı patlamaları da beraberinde getiriyor.

25 numaralı mevcut güneş döngüsü, 2019 yılında başladı ve yaklaşık 2030 yılına kadar devam edecek.

NASA'ya göre güneşin manyetik alanları değiştikçe yıldızımızın yüzeyindeki aktivite miktarı da değişiyor.