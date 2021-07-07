Güneş'te son yılların en büyük patlaması meydana geldi

NASA, son yıllarda Güneş üzerinde gerçekleşen en büyük patlamanın görüntülerini yakalamayı başardı.

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor. Son zamanlarda ise Güneş oldukça hareketli.

Güneş'te 2017'den bu yana görülen en büyük patlamanın meydana geldiği bildirildi.

3 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saatiyle 17:29'da meydana gelen patlamanın kaynağı, AR2838 adlı bir Güneş lekesi olarak belirlendi.

RADYO İLETİŞİMİ KISA SÜRE DE OLSA KESİLDİ

ABD Uzay Hava Tahmin Merkezi, patlamayı güçlü bir "X1 sınıfı Güneş olayı" diye sınıflandırdı. Patlamanın Dünya'da radyo iletişiminde kısa süreli bir kesintiye de neden olduğu aktarıldı.

GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nde (Solar Dynamics Observatory) söz konusu patlamanın görüntülerini yakalamayı başardı. Paylaşılan görsellerde, Güneş'in sağ üst kısmından çıkan alev topu çarpıcı biçimde görülüyor.

GÜNEŞ PATLAMASI SINIFLARI

Güneş patlamaları dört sınıfa ayrılıyor: Arka plan seviyesindeki A sınıfı patlamalarını, B, C, M ve en büyük patlama olan X sınıfı takip ediyor. Richter ölçeğine benzer şekilde her harf, bir öncekinin 10 katı büyüklüğünde.

Bu nedenle tespit edilen yeni patlama, Güneş üzerindeki en güçlü patlama türü sınıfına giriyor.

Bu patlamayla uzaya saçılan plazma, doğrudan Dünya'ya doğru hareket ettiğinde uzaydaki astronotları ve uyduları tehlikeye atabiliyor. Ayrıca Dünya'daki elektrik şebekelerinde arızaya neden olabiliyor.

Cumartesi günkü patlamanın fitilini ateşleyen Güneş lekesi AR2838, yıldız üzerindeki yeni bir aktif bölge.

Uzay Hava Tahmin Merkezi yetkililerine göre bu Güneş lekesi, yıldız üzerinde bir gecede ortaya çıktı.