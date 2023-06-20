Güneş'ten bile sıcak bir nesne tespit edildi Bilim insanları, 1400 ışık yılı uzaklıkta bir yıldızın yörüngesinde dönen bir nesnenin Güneş'ten daha sıcak olduğunu tespit etti.

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1400 ışıkyılı uzaklıkta bir yıldızın yörüngesinde dönen bir nesne, evrende nelerin mümkün olduğuna dair yeni fikirler edinmemizi sağlıyor.

Bilim insanları, söz konusu nesnenin Güneş'ten daha sıcak olduğunu tespit etti. Tespit edilen nesne, çok sıcak ev sahibi yıldızıyla o kadar yakın bir yörüngede dönüyor ki sıcaklığı 8.000 Kelvin'i (7.727 santigrat derece veya 13.940 fahrenheit) aşıyor.

Nesnenin sıcaklığı, atmosferindeki molekülleri bileşik atomlarına ayırmaya bile yetiyor.

Bilim insanları şaşkın

Kahverengi cüceler, gezegenlerden daha sıcak olma eğiliminde olsalar da genel olarak Güneş benzeri sıcaklıklara ulaşamazlar.

Bu nedenle bilim insanları, nesnenin sahip olduğu yüksek sıcaklıklar nedeniyle biraz şaşkın.

Bilim insanlarına göre bu keşif; aşırı sıcak, büyük kütleli yıldızların yörüngesinde dönen Jüpiter benzeri gaz devlerine ne olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir.

Yıldızlarına yakın yörüngede dönen gezegenler, büyük miktarda ultraviyole ışığa maruz kalır.

Bu durum, atmosferlerinin buharlaşmasına ve içindeki moleküllerin termal ayrışma olarak bilinen bir süreçle parçalanmasına neden olabilir.