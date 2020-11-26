Güney Afrikalı araştırmacılar, Güneş'in ışığını kısmak istiyor

Güney Afrikalı akademisyenler, Güneş'ten gelen ışığı kısmak için atmosfere küçük parçacıklar göndermek istiyor. Araştırmacılara göre bu sayede küresel ısınmanın önüne geçilebilir.

Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Hem artan dünya nüfusu, hem de iklim değişikliklerine bağlı artan sıcaklar içilebilir suya erişimi gün geçtikçe zorlaştırıyor.

2050 yılına kadar suya olan talebin yüzde 55 artış göstermesi bekleniyor. Dünyada, başta Güney Afrika olmak üzere tüm ülkeler, su tüketimini azaltmak ile ilgili tedbirlerini hızla artırmak zorunda.

Son birkaç yıldır kuraklıkla mücadele eden Cape Town’daki su kıtlığına karşı önlem olarak, yerel yönetim tarafından planlanan ve kişi başı su tüketiminin günde 25 litre ile sınırlanacağı ‘Sıfır Günü’ uygulaması da buna en büyük örnek.

ARAŞTIRMACILAR: GÜNEŞ IŞIĞINI KISALIM

Environmental Research dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir araştırmaya göre, küçük parçacıkların üst atmosfere gönderilmesi, Güneş ışığını yansıtmayı ve gezegenin yüzeyinin daha az ısınmasını sağlayabilir.

Güney Afrikalı araştırmacılara göre bu durum, potansiyel olarak iklim değişikliğinin etkilerini geciktirebilir ve Güney Afrika, Cape Town gibi yerlerde kuraklıkları hafifletebilir.

RİSK YÜZDE 90 AZALABİLİR

Cape Town Üniversitesi önderliğinde yapılan araştırmaya göre, aerosol haline getirilmiş kükürtdioksitin atmosfere dağıtılması, içinde bulunduğumuz yüzyıl sona ermeden kuralık riskini yüzde 90 oranında azaltabilir.

Aslına bakacak olursak, araştırmacıların Güneş ışığını kısmak istemesindeki amacı küresel ısınmayı tamamen önlemek değil, en azından sabit durmasını sağlamak.

Küresel iklim değişikliği ile birlikte, çok sayıda tropikal kasırga ve orman yangınları meydana geldi. Üstelik Kaliforniya yangınları gibi afetlerin birçoğu da 2020 yılında yaşandı. Bu da tehlikenin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Bilim insanlarının, Güneş ışığını kısma fikri şimdilik bize biraz garip gelse de bunun iyi bir fikir olup olmadığını zaman gösterecek.