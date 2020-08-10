Güney Kore, 2026 yılında 6G'ye geçecek

Geçtiğimiz aylarda 5G teknolojisini kullanılmaya başlayan Güney Kore, 6G için 2026 yılında pilot çalışmaların başlayacağını açıkladı.

Dünya genelinde hala altyapı çalışmaları devam eden 5G teknolojisi, yalnızca belirli bölgelerde kullanılabiliyor.

Kullanıcılara düşük gecikmeli ve yüksek hızlı internet vadeden bu teknoloji, gelecek yıllarda yerini 6G'ye bırakacak.

Geçtiğimiz aylarda 5G teknolojisini kullanmaya başlayan Güney Kore, 6G için şimdiden çalışmalar yürütüyor.

2026'DA KULLANIMA AÇILACAK

6G ile ilgili olarak stratejisini belirleyen Güney Kore, 6G teknolojisi için pilot çalışmalarına 2026 yılında başlayacağını duyurdu.

Yeni ortaya çıkan haberlere göre Güney Kore hükümeti, 2028 ile 2030 arasında 6G hizmetlerini ticarileştirmeyi hedefliyor.



5G teknolojisinin veri indirme hızı teorik olarak 20 Gbps olarak belirlenmişti. 6G ile bu hız 1 Tbps seviyelerine kadar çıkabilecek.

SAMSUNG, 2028'DE HAZIR OLACAK DİYOR

Öte yandan Güney Koreli şirket Samsung, 6G teknolojisinin 2028'de hazır olacağını ve 2030 yılında kullanıcılara sunulacağını söylüyor.