Güney Kore, Facebook'a 6 milyon dolar ceza kesti

Güney Kore, kullanıcıların bilgilerini izinsiz paylaştığı için Facebook'a 6 milyon dolar para cezası verdi.

Şimdiye kadar birçok gizlilik skandalına imza atan ve yüklü miktarda ceza ödemek zorunda kalan Facebook, bir darbe de Güney Kore'den yedi.

Güney Kore, kullanıcıların bilgilerini izinsiz paylaştığı için Facebook'a 6 milyon dolar para cezası verildiğini duyurdu.

3,3 MİLYON KULLANICININ BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Yonhap ajansının haberine göre, 3,3 milyon Güney Koreli Facebook kullanıcısının bilgilerini diğer firmalarla paylaştığı için şirket, 6 milyon dolar para cezası ödeyecek.

Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu'nun (PIPC) ceza kararında, 2012-2018 yılları arasında Güney Koreli kullanıcıların bilgilerini diğer firmalara sağlayarak Facebook'un ülkedeki kişisel bilgi yasasını ihlal ettiği ifade edildi.

Şirketlerle paylaşılan bilgiler arasında kullanıcıların adları, adresleri, doğum tarihleri, iş tecrübeleri, memleketleri ve ilişki durumları yer alıyor.

Kullanıcı mahremiyetinden sorumlu Facebook yöneticisinin suçlu bulunması halinde, 5 yıla kadar hapis ve para cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Facebook ise komisyonun verdiği cezadan ötürü üzüntü duyduklarını ve soruşturmada işbirliği yaptıklarını açıkladı.

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