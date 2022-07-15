Güney Kore, robot polisler üzerinde çalışıyor

Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı, robotik polislerle çalışma planları için şimdiden çalışmalara başladı.

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin oldukça gelişmesiyle, artık birçok farklı amaç için kullanılabilen robotlar karşımıza çıkmaya başladı.

Daha çok sağlık alanında kullanılmaya başlanan robotlar, gelecekte güvenlik işine de el atabilir.

Güney Kore'den robot polis hamlesi

Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı tarafından hazırlanan yeni bir plan kapsamında 30 yıl içinde kendi kendini yöneten robotları askere alma ve polislerin “Iron Man” kostümüne benzer bir kıyafete sahip olması dahil, yeni projeler üzerinde çalışılıyor.

Demir Adam Polisi, güçlerini artıran yüksek teknolojili zırhlar giyen insan polisler olarak tanımlanıyor.

Kostüm ayrıca, bir yapay zekâ danışma sistemi ile donatılacak. Bununla birlikte, devriyelere çıkacak ve ulaşılması daha zor alanlarda gezinecek olan dörtlü robotlar da onlara eşlik edecek.

Bu aynı zamanda, insanların bir mobil polis karakolunda otururken memurlara ve robotlara talimat verebileceği anlamına da geliyor.

Kolluk kuvvetleri ve yapay zeka

Yapay zeka ve ileri teknolojilerin kullanımı, kolluk kuvvetleri için artan bir ilgi alanı haline geliyor.

Chicago Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, suçu yüzde 90'a varan doğrulukla tespit edebilen ve özellikle yoksul bölgelerde, önyargılı polislik veya aşırı güç kullanımı konusunda otomatik kontroller sağlayan yeni bir araç geliştirme aşamasında olduklarını söylemişlerdi.

Öte yandan Çinli bir kuruluş, vatandaşlar hakkında çok miktarda gözetleme verisi toplayarak suçları gerçekleşmeden önce tespit edebilecek yeni bir yapay zeka sistemi oluşturduğunu iddia ediyor.