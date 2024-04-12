Güney Kore ve ABD, yapay zeka için güçlerini birleştirdi Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ile ortak yapay zeka (AI) çalışma grubu kurduklarını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Son yıllarda yapay zeka teknolojileri oldukça gelişmiş durumda. Bu pazara dev yatırımlar yapan ülkeler, yarışta bir adım önde olmak istiyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ile ortak yapay zeka (AI) çalışma grubu kurduklarını duyurdu.

İlk toplantı yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney Kore ve ABD iş birliğiyle kurulan ortak yapay zeka çalışma grubunun ilk toplantısının yapıldığı belirtildi.

Toplantıda tarafların, yapay zeka alanında uluslararası standartların geliştirilmesi ve ortak araştırmaların ilerletilmesi için iş birliği yapma kararı aldığı aktarıldı.

Ortak çalışma grubunun, iki ülke arasındaki teknoloji işbirliğini artıracağı vurgulandı.

Çalışma grubunun ilk toplantısında iki taraf, mayıs ayında yapılacak olan "Yapay Zeka Seul Zirvesi"ni tartıştı.

Ayrıca ülkeler; uluslararası standartların geliştirilmesi, ortak araştırmaların ilerletilmesi ve yapay zeka politikalarında birlikte çalışabilirliğin teşvik edilmesi konusunda iş birliği yaptı.